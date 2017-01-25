Edirne'de AK Parti Binasını Tahrip Eden 28 Kişiye Hapis Cezası

EDİRNE'de 2013 yılındaki Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemlere destek vermek için düzenlenen yürüyüşün ardından Ak Parti Edirne İl Başkanlığı binasına zorla girerek zarar verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 28 sanığa, Edirne 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 3'er hapis cezası verildi, cezalar ertelendi.



Edirne'de 2013 yılındaki Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için bir araya gelen yaklaşık 7 bin kişi, yürüyüş düzenledi. Ak Parti İl Başkanlığı'na kadar yürüyen kalabalıktan bir grup parti binasına zorla girerek çevreye zarar verdi. Polis ekiplerince olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, sonraki süreçte 28 şüpheli hakkında Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde,'İşyeri dokunulmazlığını ihlal, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, kamu malına zarar vermek, siyasi partinin kullanımında olan bina ve eşyaya zarar vermek' suçlarından dava açıldı.



Yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşması dün Edirne 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan İpek Kıyak, Sercan Gelir, Gamze Demirtaş, Yasemin Erten, Fatma Şeyda Kınacı ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada sanık avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme hakimi Gökan Yaldız, sanıklar Raci Taygun Kallenci, Sercan Gelir, Utku Can Özkan, Hakan Kılkış, Mustafa Yıldız, Aytül Doğan, Yasemin Erten, Mert Kaplan, Ceyhan Çavaç, Ali Gürbüz, Özgür Tanrıverdi, Deniz Karabulut, Hamza Dilbaz, Sezgin Bozoğulları, İbrahim Onur Gürsoy, İpek Kıyak, Şevket Cavcav, Çağlar Akyüz, Kemal Ural, Gökem Uslu, Serhat Yavuz, Atakan Çekirge, Çağdaş Sabur, Gamze Demirtaş, Doğukan Altuntaş, Fatma Şeyda Kınacı, Yiğit Sadıç ve Yiğit Yalçın'a gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezası verip, cezayı erteledi.



Edirne 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi, işyeri dokunulmazlığını ihlal, kamu malına zarar vermek ve siyasi partinin kullanımında olan bina ve eşyaya zarar vermek suçlarından ise sanıklara 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen adli para cezasına hükmetti. Bazı sanıkların para cezaları da 5 yıl süreyle suç işlememeleri şartıyla ertelendi.



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