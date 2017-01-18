Edirne'de 650 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada, eroin imalatında kullanılan 650 litre asit anhidrit ele geçilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almanya'dan Yunanistan'a getirilen asit anhidritin, Meriç Nehri üzerinden botlarla yasadışı olarak Türkiye'ye sokulduktan sonra İstanbul'a götürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, diğer araçlara öncülük yaptığı belirlenen 44 yaşındaki Reşat A. yönetimindeki 34 HF 4357 plakalı aracı, Keşan- Enez karayolu üzerindeki Kılıçköy yakınlarında durdurdu. Jandarma, Reşat A.'nın öncülük yaptığı diğer araçlara bilgi vermemesi için cep telefonuna el koydu. Araç durdurulduktan sonra 1 kilometre aralıklarla seyir halinde olan 52 yaşındaki Hüseyin Ç. yönetimindeki 22 BA 250 ile 57 yaşındaki Kamil Mehmet E. yönetimindeki 22 AB 266 plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 30 litrelik 21 plastik bidon içerisinde, değeri 1 milyon 350 bin lira olan 650 litre asit anhidrit ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan Reşat A., Hüseyin Ç. ve Kamil Mehmet E., jandarmadaki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.



- Edirne