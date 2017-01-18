2'Sİ TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan İlçesi'nde eroin imalatında kullanılan 650 litre asit anhidrit ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinden Reşat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Çıtak ve Kamil Mehmet Esensoy tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Edirne'de 650 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi (2)
2'Sİ TUTUKLANDIEdirne'nin Keşan İlçesi'nde eroin imalatında kullanılan 650 litre asit anhidrit ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinden Reşat A.
2'Sİ TUTUKLANDI
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