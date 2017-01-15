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Edirne'de 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'de 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.

Edirne'de 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosna ve Köşen köyünde yaptıkları kontrollerde, yasadışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan Cezayir ve Filistin uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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