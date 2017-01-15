Edirne'de 6 Kaçak Yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosna ve Köşen köyünde yaptıkları kontrollerde, yasadışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan Cezayir ve Filistin uyruklu 6 kişiyi yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.