Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bosna ve Köşen köyünde yaptıkları kontrollerde, yasadışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan Cezayir ve Filistin uyruklu 6 kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Edirne'de 6 Kaçak Yakalandı
Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.
Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 6 kaçak yakalandı.
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