Edirne'de 580 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada, 580 kilo kaçak midye ele geçirildi.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, midye kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Havsa gişeler mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, 28 çuval içinde 580 kilo kaçak midye bulundu. Para cezası uygulanan araç sürücüsü S.A ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Kaçak midyelere Havsa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.