Edirne'de 47 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 47 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yaptıkları kontrollerde, 47 Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklunun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti.





Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.