Edirne'de 45 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu 45 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkeze bağlı Çalıköy, Bosna ve Üyüklütatar köylerinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Pakistan, Fas, Afganistan ve Suriye uyruklu 45 kişi tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.