Edirne'de 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi ile merkeze bağlı Yenikadın, Bosnaköy ve Abalar köylerinde yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afganistan, Suriye, Fas ve Alman uyruklu 43 kişi tespit etti.



Yakalanan kaçaklar işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.