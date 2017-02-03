Edirne'de 34 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin kontrollerinde, Uzunköprü ilçesi ile merkeze bağlı Yenikadın köyünde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Mısır ve Suriye uyruklu 16 kişi tespit etti.



Jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik bir başka operasyonunda da İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 18 kişi yakalandı.



Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.