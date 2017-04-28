Edirne'de 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.
Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Enez açıklarında rutin kontrol görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG - 308 Bot Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında 2 kayık tespit etti.
Kayıklarda yapılan aramalarda çuvallar içerisinde toplam 3 ton midye ele geçirildi.
Olayla ilgili T.G, F.C ve O.G'ye para cezası verilirken, el konulan midyeler ise Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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