Edirne'de 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Enez açıklarında rutin kontrol görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG - 308 Bot Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında 2 kayık tespit etti.



Kayıklarda yapılan aramalarda çuvallar içerisinde toplam 3 ton midye ele geçirildi.



Olayla ilgili T.G, F.C ve O.G'ye para cezası verilirken, el konulan midyeler ise Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.