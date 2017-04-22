Edirne'de 26 Sığınmacı ve Kaçak Yakalandı

Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 26 sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri merkeze bağlı Yenikadın köyünde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye ve Eritre uyruklu 26 kişi tespit etti.





Yakalanan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi de tutuklandı.