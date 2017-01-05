Edirne'de 22 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri kontrollerinde, Orhaniye köyü ile Uzunköprü ilçesinde, sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 19 Suriye ve Afganistan uyruklu tespit etti.



Öte yandan jandarma ekipleri bir ihbar üzerine B.Ö'nün kullandığı taksiyi Bosnaköy köyü yakınlarında durdurdu. Takside Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 Suriye uyruklu kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan sürücü B.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.