Edirne'de 2016 Yılı Turizmi

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016'yı bereketli bir şekilde geçirdik." dedi.



Dernek Başkanı Dinar gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin turizmden aldığı payı arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Edirne'nin turizm açısından bereketli bir yılı geride bıraktığını aktaran Dinar, "Edirne, dünyanın en çok turist çeken şehirlerden biri. Selimiye Camisi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tava ciğeri ve birbirinden güzel tarihi eserleri ve eşsiz lezzetleriyle Edirne mükemmel bir şehir." şeklinde konuştu.



Dinar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her ne kadar bu güzel ülkemizde olumsuzluklar olsa da halkımızın kararlı davranışı, esnafımızın hiç moralini bozmayışı 2016 yılının güzel şekilde geçmesini sağladı. Yaşanan bu olaylarda halkımız ve esnafımız çok güzel reaksiyon verdi. Hiç moraller bozulmadı ve 2016'yı bereketli bir şekilde geçirdik. Şimdi 2016 bitirip yeni bir yıla giriyoruz. 2017'den esnaflar olarak ümitliyiz. Edirne içinde hedeflerimiz büyük.



Turist sayımız her geçen gün artıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin UNESCO listesinde olması, Sağlık Müzesi'nin UNESCO geçici listeye dahil edilmesi, Sarayiçi Er Meydanı'na yapılacak önemli bir proje kentin turizm potansiyelini her geçen gün arttırıyor.



Edirne'nin turizm açısından daha iyi yerlere gelmesi için tüm çalışmalarımız devam edecek. Biz tüm kötü şeylere rağmen dik duracağız."