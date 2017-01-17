Edirne'de 2016 Sydv Yardımları

Edirne Valiliği Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından 2016 yılında 17 bin 512 kişiye çeşitli yardımlarda bulunulduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, SYDV tarafından geçen yıl barınma, gıda, bayram yardımları, projelere ilişkin yardımlar, nikah masrafları, sağlık ve eğitim gibi birçok başlık altında 17 bin 512 kişiye ayni ve nakdi yardım ulaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, yapılan yardımların maddi tutarının 8 milyon 848 bin 312 lira 25 kuruş olduğu kaydedildi.