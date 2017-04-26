Edirne'de 2 Ton Kaçak Midyeye, 1208 Lira Ceza

EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde jandarmanın bir kamyonette yaptığı aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.E., 1208 lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükevren Köyü'nde şüphe üzerine durdurdukları İ.E. yönetimindeki kamyonette yaptığı aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 90 çuval içerisinde piyasa değeri 80 bin lira olan 2 ton kaçak canlı midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, sürücü İ.E. gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Sürücü İ.E. ise ifadesinin ardından hakkında 1208 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.



- Enezedirne