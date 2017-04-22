Edirne'de 2 Ton Canlı Midye Ele Geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 2 ton canlı midye ele geçirildi.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Keşan ilçesi Yenimucahir beldesinde icra edilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 2 ton canlı midye ele geçirildi. Öte yandan, İpsala ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir başka araç içerisinde ise piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan 173 adet kaçak batarya, şarj cihazı, hafıza kartı gibi cep telefonu malzemesi ele geçirildi. - EDİRNE