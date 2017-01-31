Edirne'de 19 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın ve Bosnaköy'de yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 19 kişi tespit etti.





Yakalanan kaçaklar işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.