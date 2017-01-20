Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yaptıkları kontrollerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 16 kişiyi tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.
Edirne'de 16 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.
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