Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendi.



Saraçhane Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, Çorluspor, Enderspor, Edirnespor, İstanbul Ateş Tuğla spor takımları katıldı.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Serhat Ocak, turnuvanın ismine yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve centilmenlik ruhu içerisinde gerçekleştiğini belirtti.



Amaçlarının şehit ve gazileri unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirten Ocak, "Bizler, gençlerimizin enerjisine ve gücüne inanıyoruz, amacımız 15 Temmuz mücadelesinde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılarını yaşatmak, yapılan spor müsabakalarıyla hatırlamak. Turnuvaya katılan tüm takımları kutlar, başarılar dilerim." dedi.



Turnuva sonunda Çorluspor birinci, Enderspor ikinci, Edirnespor üçüncü, İstanbul Ateş Tuğla spor da dördüncü oldu.