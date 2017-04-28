Edirne'de 1 Milyonluk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de, polis ekiplerince Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla ülkeye sokulan eroin yapımında kullanılan yaklaşık 1 milyon değerinde 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili bir Bulgar vatandaş olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ö. isimli bir şahsa Bulgaristan'dan bir kişinin uyuşturucu madde getireceği ve bu maddeyi Kırklareli girişinde buluşarak teslim edeceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti.



LÜKS ARAÇLA ÜLKEYE SOKTULAR



Teknik takip sonucu, Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramada, 4 adet plastik su bidonları içerisinde yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Aynı depo içerisinde park halinde bulunan Bulgaristan vatandaşı N.R.M. isimli şahsa ait lüks bir aracın bagajında ise yine uyuşturucu imalatında kullanılan 70 litre asetik anhidrit ele geçirildi.



Y.Ö., eşi F.Ö. ve Bulgaristan vatandaşı N.R.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö.'nün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ancak olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ç. isimli şahsın da İstanbul'da yakalanarak Edirne'ye getirildiği öğrenildi.



Şahıslar, uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasallardan asit anhidrit ithal etmek suçu ile hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şube müdürlüğümüzce gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı, projeli ve planlı operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir" denildi.



(Koray Ustabaşı/İHA)