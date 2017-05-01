Edirne'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne'de de coşkuyla kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Edirne Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü.



"131 yıldır alanlardayız"



Edirne'nin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan alana gelen binlerce emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, caddeyi doldurdu. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, B.KAMU-İŞ, TMMOB ve TTB adına basın bildirisini okuyan TÜRK-İŞ Edirne Temsilcisi Zeki Şişko, "Emek, barış, özgürlük, adalet, eşitlik, demokrasi ve dayanışma için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Bugün 1 Mayıs, 131 yıl önce 1 Mayıs 1886 günü 8 saatlik iş günü hakkı için sürdürülen mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi günde yine alanlardayız. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür" dedi.



200 polis görev aldı



Öte yandan Edirne'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yaklaşık bin 500 emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcisinin katıldığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 200 polis memurunun görev yaptığı öğrenildi. - EDİRNE