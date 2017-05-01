Edirne'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı



EDİRNE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlarla kutlandı. Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı.



1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 1000 kadar sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Atatürk Bulvarı, yürüyüş korteji nedeniyle trafiğe kapatılırken, bulvarın ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. İşçiler daha sonra sloganlar eşliğinde kentin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.



Platform adına konuşan Zeki Şişko, emekçilerin yüzlerce yıl süren mücadeleler sonunda el ettiği hakların ellerinden alınmak istendiğini söyledi. Sağlık, eğitim, ve güvenliğin özelleştirildiğini kaydeden Şişko, "Sosyal devlet oradan kaldırılıp yerine paranın egemen olduğu bir düzen kurulmak isteniyor. Denetimsizliği, kuralsızlaştırmayı, esnekleştirmeyi öneren bu politikalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma koşulları, sosyal adalet, eşitlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı şekilde mücadele edeceğiz. 1 Mayıs'ta alanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Ortak geleceğimizi birlikte barış içinde belirlemeliyiz. Toplumda ayrışma riski ortadan kaldırılmalı, kardeşlik bağıyla bu ülkenin tüm kesimleri ortak akıl çerçevesinde bir yol haritası belirlemelidir. Ülkemizin çalkantılı siyasi tarihinde, darbelerden, muhtıralardan en fazla etkilenenler biz emekçiler olmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizde görüldüğü gibi, darbe dönemlerinde en fazla hak kaybına uğrayanlar emekçilerdir" dedi.



ROMAN ÇOCUKLAR GÖBEK ATTI



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan öğrenci dernekleri ve Haziran Hareketi üyesi gruplar, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen işçiler 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladı. Caddedeki kutlamalara sendikaların yanı sıra CHP, HDP ve öğrenci temsilcileri de destek verdi. Kutlama alanında gelen roman çocuklarda darbuka çalıp göbek attı.