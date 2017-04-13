Edirne Cezaevi'nden Referandum Mesajı: 'Evet' Diyen de 'Hayır' Diyen de Onurlu, Değerli, Saygın...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum u için yazılı bir mesaj gönderdi. Demirtaş, mesajında "Sandığa gitsem bile sonuç nasıl olsa değişmeyecek diye düşünmeyin. Mutlaka sandığa gidin ve açık sayım ilkesi gereğince oy sayımını izleyin, oylarınıza sahip çıkın. Elbette 'hayır' çıkması iç barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesine en fazla katkı sunacak seçenektir. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de onurlu, değerli, saygın yurttaşlarımız, kardeşlerimizdir" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "'Tek adam'da değil, tek yürekte buluşalım" başlıklı referandum mesajı şöyle:



"Sandığa gitsem bile sonuç nasıl olsa değişmeyecek diye düşünmeyin. Belki de toplumun ve ülkenin kaderini belirleyecek olan sizin oyunuzdur. Mutlaka sandığa gidin ve açık sayım ilkesi gereğince oy sayımını izleyin, oylarınıza sahip çıkın. Pazar günü akşam saatlerinde sonuç ne çıkarsa çıksın demokrasi, özgürlük ve eşitlikten yana olanlar mevzilerini güçlendirmiş olacaktır. Elbette 'HAYIR' çıkması iç barış, istikrar ve kardeşliğin güçlenmesine en fazla katkı sunacak seçenektir. 'Evet' diyen de 'HAYIR' diyen de onurlu, değerli, saygın yurttaşlarımız, kardeşlerimizdir.



Bu kampanya adil ve eşit bir yarış şeklinde geçmedi tabii ki. Bizim tutuklanmamızın tek nedeni, meydanlardan ve medyadan halka seslenmemizi engellemekti. Devletin bütün olanakları ve halka ait paralar 'evet' kampanyasına harcandı. OHAL koşulları 'evet' kampanyasına hizmet etti. Bütün bunlara rağmen, toplum evetçiler-hayırcılar olarak kabul kamplaşmamalıdır. Referandum akşamı, 'tek adam'da değil tek yürekte buluşuruz inşallah. Referandum sonuçları hayırlı olur umarım. Selam ve sevgilerimle" - Ankara