Edirne Bulgaristan'a Kaçarken Yakalanan PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Adliyede

Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan terörist 'Piling' kod adlı K.L., polisteki soruşturmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Terör örgütü PKK'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen terörist 'Piling' kod adlı K.L., 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'ye katıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı teröristte yakalandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması 20 gündür süren Adıyaman nüfusuna kayıtlı terörist K.L., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Teröristin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.