Edirne - Bulgar Kilisesinde Paskalya Ayini

Bulgar kilisesinde paskalya ayini



EDİRNE'de Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.



Edirne'nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev'in yanı sıra katılan yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil'den okunan dualarla sona erdi.



Ayinin ardından rahip Çıkırık, katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa'nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık, Kitaplar bu akşam İsa peygamberin üçüncü günden sonra göğe yükseldiğini yazıyor. Bunun sembolü olarak bu gece İsa peygamberin göğe yükselmesi adına dua yaptık. Onun adına hepimiz toplandık, sağlık, mutluluk, huzur bulmak için dostlarla bayramımızı kutladık. Burada Türk, Yunan ve Bulgaristan olarak üç komşu ülkeyiz. İnşallah tatlı günler her zaman olur. Bayramımız hayırlı olsun dedi.