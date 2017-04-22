Edirne Belediyesi Islah Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde ve orta refüjde bulunan bitkilerin ıslah çalışmalarına devam ediyor.



Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının sona ermesiyle birlikte, olumsuz hava şartlarından dolayı zarar gören bitkileri ıslah çalışmalarıyla kent merkezini güzelleştirmeye devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle ekipler, kent merkezinde ana arter hatları üzerinde bulunan refüjlerde sert geçen kış şartları, soğuk, tuz, hastalık vb. nedenlerle kuruyan bitkiler ve bunların arasında kontrolsüz olarak çıkan yabancı otları çıkartarak, toprak ıslahı ile berberis, açelya, ateş dikeni, cotanaster türü çalı bitkilerinin dikimi yaptı.



Konuyla ilgili açıklama yapan park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, ıslah çalışmalarının devam edeceğini ve Edirne'nin bahar aylarıyla birlikte yenilenmiş bir görünüme kavuşacağını belirtti. - EDİRNE