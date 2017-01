Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Zembilini Alan Kırkpınar'a Gelemeyecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, güreşin olimpiyatı olduğunu belirterek, her zembili alan pehlivanın doğrudan Kırkpınar'da güreşmemesi gerektiğini söyledi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği'nin kuruluş imzasını attıklarını belirtti. Edirne Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Karasi Belediyesi ve Antalya Elmalı Belediyesi kurucu üyeleri olarak bu imzaları attıklarını belirten Gürkan, Bakanlar Kurulu'na da sunumun yapıldığını söyledi.



Başpehlivanlar şehitler için kol bağlıyor



Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği'nin kuruluş aşamasında en büyük partnerlerinin Türkiye Güreş Federasyonu olduğunu vurgulayan belediye başkanı Gürkan, 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Balıkesir'de Kırkpınar'da geçen yıl ilk 8'e giren başpehlivanların güreşeceği 'Pehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor' temasıyla bir program düzenleneceğini dile getirdi.



Gürkan, 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Balıkesir'de ayrıca bir yağlı güreş çalıştayı düzenleneceğini hatırlatarak, söz konusu çalıştayda yağlı güreşin geleceğini, 12 aya yayılmasını ve spor salonlarında yeni teknolojilerin desteği ile nasıl yapılabileceği konularında tartışmalar yapılacağını ifade etti.



"Her zembili alan pehlivan doğrudan Kırkpınar'da güreşmemeli"



Edirne'de bu yıl 656.'sı gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi bazı kararlar almayı arzuladıklarını ifade eden Gürkan, "Benim öteden beri söylediğim bir şey var; Kırkpınar, yağlı güreşlerin olimpiyatıysa, her zembili alan pehlivan doğrudan Kırkpınar'da güreşmemeli. 14 boyumuz var. Yıl içerisinde yapılan yöre güreşlerini bir kayıt altına alabilirsek, bir disiplin altına alabilirsek, burada yıl içerisinde derece yapmış; ama 32 olur, ama 64 olur, bunlar çok önemli şeyler değil, bunlar konuşularak, karara bağlanarak, yıl içerisinde yöre güreşlerinde başarılı olmuş pehlivanların Kırkpınar'a katılması ve Kırkpınar'daki seçicilik oranının daha yükseğe çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böyle olursa da başarılı olacaktır." dedi.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önceki dönemde başpehlivanlar ile ilgili alınan kararı hatırlatan Gürkan, "Biliyorsunuz, Kırkpınar'daki başpehlivanlarla ilgili bir kararımız var. Kırkpınar'da dereceye girmiş başpehlivanlar Kırkpınar çayırına 45 yaşına kadar, derece yapamamış pehlivanlar da 40 yaşına kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Edirne'de bu anlamda güreşen başpehlivan sayısı 50 civarında. Ama bir başka yöre güreşinde 70-80 başpehlivan yarışabiliyor. Bu da aldığımız karardan kaynaklanıyor. Bunun bir benzerini diğer boylar için de almak istiyoruz" diye konuştu.



Kırkpınar'a Milli Takım örneği



Kırkpınar'da dualı çayıra çıkacak pehlivanların, geçmiş dönemlerde bir takım başarılar elde etmesi gerektiğini düşünen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bence, her yağlı güreş yapan pehlivan mutlaka Kırkpınar çayırına çıkmak ister. Bu hakkıdır ama nasıl Milli Takım'a seçilmek için kriterler varsa, Kırkpınar çayırına çıkmak için de bir takım başarıların pehlivanın geçmişinde olması gerektiğine inanıyorum" dedi.



Yeni Kırkpınar Stadyumu 2018'de kapılarını açacak



Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilen söz üzere yeni Kırkpınar Stadyumu'nun planlanıldığı gibi yapılacağını anlatarak, "Şu anda Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yeni Kırkpınar Stadı'nın projesi hazırlanıyor. Bu yıl yetişmez tabii ki ama hedefimiz şu, sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile birlikte 655'inci Kırkpınar'da söz vermiştik, bu yıl 656'ncı Kırkpınar bittiği gibi hemen stadın esaslı tadilatına başlayarak, önümüzdeki yıla yani 657'nci Kırkpınar'a yenilenmiş stadımızla çıkmak" dedi. - EDİRNE