Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan Maça Davet
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Erkekler Bölgesel Basketbol Lig’de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı’nın, Çorlu Belediyesi ile oynayacağı maça tüm Edirne Halkı’nı davet etti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Erkekler Bölgesel Basketbol Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nın, Çorlu Belediyesi ile oynayacağı maça tüm Edirne Halkı'nı davet etti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Erkekler Bölgesel Basketbol Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nın, Çorlu Belediyesi ile oynayacağı maça tüm Edirne Halkı'nı davet ederek, "Sen yoksan bir eksiğiz. 2 Mayıs'ta kalbimiz Edirnespor için atacak" dedi.
"Edirnespor'a gönül veren herkese davet"
Çapraz eşleşmeli maçlarda Bursa Nilüfer Belediyesi'ni eleyen Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı, Çorlu Belediyesi ile eşleşti. Çorlu Belediyesi ile gerçekleşecek ilk maç yarın akşam 19.00'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenleneceğini ifade eden Başkan Gürkan, Edirne'ye ve Edirnespor'a gönül veren herkesi takımını desteklemeye davet etti.
"Edirnespor'u şampiyon yapacağız"
Çapraz eşleşmede Çorlu Belediyesi ile bir seri daha oynayacak olan takımın üstünlük sağlaması halinde, 6'lı final grubuna yükseleceğini belirten Gürkan, "Haydi Edirne, sen yoksan 1 eksiğiz. Senin desteğinle Edirnespor'u şampiyon yapacağız" diye konuştu.
Başkan Recep Gürkan, maçları ücretsiz olduğunu da söyledi. - EDİRNE