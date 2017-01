Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Toplu Ulaşım Sistemini Değerlendirdi

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS)'un 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'deki toplu ulaşım sisteminde yaşanan yenilikleri değerlendirdi. Toplu ulaşımda 3 temel sorun olduğunu ifade eden Gürkan, bu sorunları çözüme ulaştırmak için mücadele ettiklerini anlatarak, şoför esnafından da vatandaşa karşı güler yüzlü olmalarını istedi.



ETUS'un 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Esnaf Kefalet Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, 2016 yılının değerlendirmesini yaparken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan da bir takım taleplerde bulundu.



2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda ETUS'a bağlı şoför esnafını yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasına "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Edirne sadece Türkiye'nin değil insanlığın ve tarihin en mükemmel şehirlerinden biri" diyerek başladı.



Şoför esnafının bazen 40 derece sıcakta, bazen de karda buzda çalışarak oldukça kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini ifade etti.



"Şoför esnafını soymadım"



Görev süresi boyunca şoför esnafının her zaman yanında olmaya çalıştığını ifade eden Gürkan, "Özellikle minibüs esnafıyla ilgili yapmadığıma adım kadar emin olduğum bir şey var; sizi soymadım. Sizi soymayı bir an bile düşünmedim. Akıllı bir adamım. İstesem bin tane yöntem bulurdum. Yeni bir sistem kurardım. 'Hadi bir 15 trilyon daha verin' derdim. Bir kere dahi sizden para koparmak aklıma gelmedi. Tam aksine; bir gün Hakan Giyik, geldi dedi ki; 'Devir ücretleri ile ilgili sıkıntı var', 'Devir ücreti nedir?' dedim, 'İşte eskiden kalan bir karar var. Devir için size gelip para yatırıyoruz'. 'Kaç para?' dedim. '30 bin civarı' dedi. 'Bu doğru değil. Adam malını devrediyor, biz niye para alıyoruz' dedim. Komple kaldırdık bu kararı. Göreve geldiğim gündem bu yana gerçekçi bir şekilde zam vermeye çalıştık. Bu zamlar sizler için yeterli gelmemiş olabilir. Hepsinin faturasını bize çıkartmayın. Biraz da mazota, vergi zam yapanlara söyleyin. Biz elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



"Hem ETUS'un hem de Edirne'nin başkanıyım"



Edirne için yeri geldiğinde herkesin fedakarlık yaptığına değinen Gürkan, herkesin emeğini, alın terini hakkını alması için tavırlarını net olarak ortaya koyacaklarını söyledi. 'ETUS'un başkanı mısın? sorusuyla birçok kez karşılaştığını ifade eden Gürkan, "Daha önce söyledim yine söylüyorum; ben Edirne'nin de ETUS'un da başkanıyım. Olmaya da devam edeceğim. ETUS kim? Siz Japonya'dan mı? Çin'den mi?, Amerika'dan mı?, Suriye'den mi geldiniz?" şeklinde konuştu.



"Memnuniyetsizlik oranı yüzde 7 ile 8 civarında"



Edirne Belediyesi olarak her 6 ayda bir anket yaptırdıklarını ve yaptırdıkları bu anketlerdeki sorulardan birinin de 'Ulaşımdan memnun musunuz, değil misiniz?' sorusu olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Anketlerde yüzde 7-8 oranında ulaşımdan memnun değiliz çıkıyor. Çok doğal ve normal bir rakamdır. Hatta memnuniyetsiz oranı düşük bir rakamdır. Ama memnuniyetsizlik oranı yüzde 7-8 çıkıyor diye, vatandaşın yüzde 93'ü bizden memnun diye bizim 'hiçbir şey yapmamıza gerek yok' deme hakkımız da yok. Memnuniyetsizliği yüzde 2-3'lere mümkünse sıfıra düşürmemiz gerekiyor. Ben ETUS'un da Edirne Belediyesi'nin de başkanı olarak, elimden gelen gayreti gösterdim. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğim" dedi.



Turizm otogarı yapılacak



Seçimlerde Edirne'ye bir turizm otogarı yapacağının sözünü verdiğini ifade eden Gürkan, bu sözünü şuan itibariyle yerine getirmediğini ama mutlaka bir turizm otogarı yapacağını anlattı. Kente gelen turizm otobüsünün şehir içinde gezemeyeceğini belirten Gürkan, "Otobüs, turizm otogarına çekilecek. Belli bir ücret ödeyecek. Şehre gelen turistler şehri ya toplu ulaşımla ya da sizlere aldırdığım tur otobüsleriyle gezecek." diye konuştu.



"Hedef 10 milyon turist"



2 gün önce Euromonitor International, 2015 verilerini açıkladığını anlatan Gürkan, "Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Kimse İstanbul derken Türkiye demiyor. Londra derken İngiltere demiyor. Euromonitor International açıklamasına göre Edirne turist sayısında tüm dünyadaki turist alan şehirler arasında 61'inci sırada; 3 milyon 190 bin turist almışız. 'Bu turistleri biz görmüyoruz' diyebilirsiniz. Çünkü turisti oyalayacak, turistin Edirne'de kalmasını sağlayacak destinasyonlarımız yok. Şimdi onları yapıyoruz. İddia ediyorum bu sözümü unutmayın en geç 10 yıl içerisinde Edirne'ye 1 yılda gelen turist sayısı 10 milyona çıkacak. Bakın Edirne'ye gelen 3 milyon İstanbul'a gelen 12 milyon ve biz bunun 10 milyona çıkartacağız. Bunu yaşayıp göreceksiniz. Ben olurum olmam bilemem ama bunun tohumlarını atıyorum. 10 milyon turist alırsa bunun yarısını siz taşıyacaksınız. Bunu yaşayacağız" dedi.



Ulaşımda 3 temel sıkıntı



Ulaşımda yaşanan sıkıntılara da değinen Gürkan, Edirne'de 3 temel sıkıntının var olduğunu söyledi. Vatandaşın 'balık istifi' dediği ayakta yolcu taşıma konusundaki tepkileri de değerlendiren Gürkan, Edirne'nin bundan 6-7 yıl önce bir tercih yaptığını söyledi. Ayakta yolcu taşınmasına 6-7 yıl önce karar verildiğini ve bu amaca uygun araçların alındığını anlatan Gürkan, "'Başkanım balık istifi taşınıyoruz' peki bu araçlara proje çizen, hesabını kitabını yapan, ruhsat veren devlet. Bu araçlara trafik tescil belgesi veren devlet. Faturayı ETUS ve Edirne Belediyesi mi ödeyecek" dedi.



"Bu gurur Edirne'nin, bu gurur şoför esnafının"



Yaşanan ikinci sorun ise gecikmeler olduğunu anlatan Gürkan, "Hiç kimse aslında durağa gittiğinde saatine bakmaz. 5 dakika beklese 10 dakika gibi gelir. Bu beklemeyi, akşam ve sabah saatlerinde yaşanan sıkışıklığı yeni alınan araçlarla azalttık. 24 saat kesintisiz ulaşıma geçelim dedim. Sizde destek verdiniz. Geçtik. Belki zarar ediyorsunuz, sıkıntı çekiyorsunuz, uykusuz kalıyorsunuz. Ama bu yaptığınız çok önemli bir hizmet. Bizden 2 ay sonra Londra Belediyesi bir karar aldı. 2 metro hattını gece 3'e kadar çalıştıracağız dedi. Bizden 1 yıl sonra İstanbul Belediyesi iki karar aldı. 'Kadına şiddet, çocuğa şiddet, taciz, uyuşturucu' gibi suçlardan ceza almış olanlara çalışma belgesi vermiyoruz. Biz bu kararı 1 yıldır uyguluyoruz. 1 Ocak 2016'dan sonra bir uygulama daha başlattık; 'Kadın yolcu saat 22.00'den sonra nerede inmek istiyorsa, orada indireceğiz' diye biz 1 yıldır uyguluyoruz. İstanbul Belediyesi 1,5 ay önce başlattı ve kendini Türkiye'de bunu uygulayan tek belediye olarak lanse etti. Bu gurur Edirne'nin, bu gurur şoför esnafının" diye konuştu.



"Şoförlerin sert ve kaba davranışlarını çözemedik"



Üçüncü temel sıkıntının ise şoförlerin sert ve kaba davranışları olduğunu anlatan Gürkan, "Çözmediğimiz bir şey var; eğitim veriyoruz, uyarıyoruz, işten atıyoruz olmuyor. Şoförlerimizin vatandaşlara karşı sert ve kaba davranmasını çözemedik. Balık istifini, araç sayısını arttırarak çözüyoruz, beklemeyi çözüyoruz ama şoförlerin sertliği kabalığı hoş değil, Edirne'ye yakışmıyor. Bunun üzerinde durun. Arkadaşlar gün içerisinde yoruluyorsunuz. Sinirler geriliyor ama bunlar hiçbiri kaba davranmamız için gerekçe değil. Bundan haklı çıkamayız. Doğru da değil. Lütfen şoförleri uyaralım. Takip edelim. Halka hizmet, insana hizmet zordur. Hangi sektörde olursa olsun. Güler yüzü ve tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin. Hep haklının, emekçinin yanında oldum, olmaya devam edeceğim. İnandığım şeyi yaptım, yapmaya devam edeceğim" dedi. - EDİRNE