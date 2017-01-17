Edirne Belediye Başkanı Gürkan Açıklaması

Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi hibe programı kapsamında uygulanan "Tatlı Hayat" Projesi'nin toplantısı gerçekleşti.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Engelsiz Kent Edirne" anlayışını yaşamın her alanında egemen kılmak istediklerini söyledi.



Engellilere yönelik çalışmaların el birliğiyle yapılacağını aktaran Gürkan, tüm kurumların ve birimlerin bunun içinde olması gerektiğini belirtti.



Gürkan, şunları kaydetti:



"Eğer bunu Edirne'de başaramazsak, bu güzel ülkenin hiçbir kentinde başaramayız. Bunun en çok filiz vereceği, en çok gürleşeceği alan Edirne'dir. Çünkü Edirne insanı ortak yaşama kültürüne çok açık. Bunu Edirne'de mutlak suretle başaracağımıza inancım tamdır. Bu projenin örnek ve öncü olmasını diliyorum. Ürünleriniz ortaya çıkmaya başladığında yani yaptığınız pastaları, börekleri Edirne Belediyesi Protokol Evi'nde satın, para kazanın, emeğinizin karşılığını alın. Gelir tamamen sizin olsun. Engelsiz Yaşam Merkezini de bir yaşam alanı olarak kullanın."



Engelli bireylerin ailelerinin tüm yaşamlarını onlara göre tasarladığını ifade eden Gürkan, engelli bireylerin bakımıyla ilgilenen kişilerin de işlerinin olabileceğini, bundan dolayı engelli bireylerin 2-3 saatlik kısa zaman dilimlerinde bırakılıp gidileği bir ev açacaklarını bunu da engelli ailelere armağan edeceklerini söyledi.



Gürkan, "El birliği ile şehrimizi 'Engelsiz Kent Edirne' kimliğine kavuşturacağız ve 'Engelsiz Kent' bayrağını Türkiye'de ilk alan kent olacağız." diye konuştu.



Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz ve vatandaşlar katıldı.