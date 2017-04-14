Edirne Barosu Hatıra Ormanına 300 Adet Ihlamur Fidanı Dikildi

Edirne Barosu ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Edirne Barosu Hatıra Ormanı projesi kapsamında Tunca nehri kıyısında bulunan 35 hektar yeşillik alana 300 adet ıhlamur fidanı dikimi gerçekleşti.



Edirne'de Tunca nehri kıyısında bulunan Kasımpaşa Camii yanında ki 35 hektar yeşillik alana Edirne Barosu ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Edirne Barosu Hatıra ormanı projesi kapsamında 300 adet ıhlamur fidan dikildi. Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Avukatlar ve orman işletme müdürlüğü çalışanları ile fidan dikimi gerçekleşti. Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi Edirne Barosu Hatıra Ormanı projesi ile Edirne'ye ilerde bir mesire yeri, bir yürüyüş alanı gibi bir saha çıkacağını söyledi.



"300 adet ıhlamur fidanı dikildi"



Edirne Barosu Hatıra Ormanının Edirne'ye ilerde mesire veya yürüyüş alanı olarak kazandırabileceğini belirten Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, "Burası 2014 yılında Devlet Su İşleri'nden istimlak ettiği, Orman İşletme Müdürlüğümüze de ağaçlandırmak amacıyla protokol verdiği 35 hektarlık bir saha. Meriç-Tunca şehir ormanı adı altında bir projemiz vardı. Biz 2014 yılında dikim yaptık. 2015 yılında yoğun sel gelmesinden dolayı bayağı bir fidanımız burada tutmadı. Kurumlarla irtibat kurarak isteyenlere fidan dikimini sağlıyoruz. Baromuzun talebi ve kurum neticesinde yaklaşık 300 adet ıhlamur fidanı dikerek bu sahayı ağaçlandırıyoruz. Bu 35 hektarlık alanı tamamlayacağız ve Edirne'ye ilerde inşallah bir mesire yeri, burada bir yürüyüş alanı gibi bir saha çıkacak. İllerde çabalarımız ile tutturabilirsek ve bu seneyi atlatırsak güzel bir alan olacak burası. Dolaşıp gezebilecekleri temiz hava alabilecekleri piknik yapabilecekleri bir alan olacak. Ihlamur kokusu ve üzerindeki yaprağı ile insanlığa faydası olan bir tür" dedi.



Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Edirne Barosu Hatıra ormanı projesinde fidan dikimi ve alan tahsisi için Orman işletme müdürümüz ve müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi. - EDİRNE