Edirne Bakan Işık Almanya Fetö'cü 40 Subayı Iade Etmelidir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit aileleri ve gazilerle Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Işık, 24 Temmuz'dan bu yana Güneydoğu'da 10 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türkiye'nin hem içiyle hemde dışıyla teröristler için güvenli bir alan olmaktan çıktığını ifade eden Işık, şöyle dedi:



"Ülkemize kaseden hainlerle amansız bir mücadele veriyoruz. Bakınız Güneydoğu'da PKK ile amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Allah'a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. Şu son 24 Temmuz 2015'ten bu güne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu kış şartlarında bile kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, köy korucularımız, bütün güvenlik güçlerimiz, kar demeden, kış demeden mücadeleyi sürdürüyor. Artık ne Türkiye'nin içi ne dışı bu terör örgütü için güvenli bir alan olmaktan çıkmıştır. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin birliğine kasteden bu hainler eninde sonunda tamamen bu işten vazgeçmek, zorunda kalacaklar. ya öyle ya böyle bu konuda kararlıyız. Şuanda tam bir birlikte beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Maalesef içimizdeki hainlerin ihanetlerinden dolayı bazı sıkıntıları yaşamadık değil. Ama o hainlerde içimizden temizlenince şimdi terörle mücadele çok daha etkin bir hale geldi. FETÖ terör örgütü bu ülkenin içerden teslim alınmasına yönelik görülen en sinsi örgütü olarak tarihe geçti. Ama milletimizin basireti bu terör örgütünün ülkeyi teslim almasına izin vermedi."



FIRAT KALKANI OPERASYONU



Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrelik alanı DEAŞ teröristlerinden temizlendiğini kaydeden Işık, "Şimdi El Bab'da operasyonları sürdürüyoruz. Bölgeden DEAŞ tamamen temizlemek atmak hedefimizdir. Bu konuda istiyoruz ki uluslararası toplumla beraber çalışalım. DAEŞ ile sadece Türkiye kendi başına mücadele etmesin" ifadelerini kullandı.



F-16'LARIN YERİNİ HÜRKUŞ ALACAK



Türkiye'nin savunma sanayi konusunda büyük gelişmeler kat ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Işık, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un Nisan ayına kadar silahlandırılacağını ve terörle mücadelede F-16'ların yerini alacağını, Altay tankının ise 2017 de seri üretime geçeceğini belirterek şunları söyledi:



"Artık kendi tüfeklerimizi kullanıyoruz, kendi tankımızı Altay takını yakında seri üretim aşamasına getiriyoruz. 2017 yılında seri üretiminin startını vermek. Artık kendi insansız hava aracımızı başka ülkenin himmetiyle uçurmuyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz insansız hava aracımızla terörle mücadele ediyoruz. Bakın terörle mücadele şehitler veriyoruz. Hepimizin canı yanıyor. Hele hele ateş düştüğü yeri yakar ifadesi çok doğru bir ifade ama şunu da bilmenizi isterim. Artık silahlı İHA'larla teröristi önce tespit ediyor, tepesine de bombayı bırakıyor. Bunu bize hiç bir ülke vermiyor. Biz yaptık ve şuanda terörle mücadele de silahlı İHA'ları kullanıyoruz. Hürkuş'u geliştirdik genel müdüre talimat verdim Nisan ayına kadar Hürkuş'u silahlandıracaksın. Gördüğü zaman teröristi F-16 çağırmayacağız hemen oradan bombayı tepesine bırakacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile baş edilemeyeceğini herkes görecek. Artık Türkiye kendi uydusunu yapıyor."



BAKAN IŞIK'TAN KARDAK AÇIKLAMASI



Restorandaki yemeğin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık beraberindekilerle birlikte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Atatürk Odası'nı gezerek bilgi alan Bakan Işık, gazetecileri, "Kardak kayalıklarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var?" sorusu üzerine "Türkiye olarak Ege'nin barış denizi olmasını istiyoruz. Her türlü sorunun barışçı yollarla konuşarak çözülmesini istiyoruz. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye de Türkiye'nin boyun eğmeyeceğini herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Işık, belediye ziyaretinin ardından partililerle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda basına kapalı düzenlenen toplantıda bir araya geldi.