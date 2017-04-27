Edirne Attan Düşen Binici Ölümden Döndü

Attan düşen binici ölümden döndü



EDİRNE'de Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'nde yapacakları at yarışlarına hazırlanan amatör binicilerinin kendi aralarında yaptığı yarışmada 19 yaşındaki Orhan Mermi, attan düşerek ölümden döndü.



Edirne'de 5 Mayıs günü yapılacak Hıdrellez Kakava Şenlikleri'nde roman vatandaşlar daha yük taşıdıkları atlarla düzenlenen at yarışlarına katılacak. Kakava Şenlikleri'nde geleneksel hale getirilen at yarışlarına hazırlanan yarışmacılar Edirne Kapalı Cezaevi arkasındaki alanda antrenmanlar yaparak kendi aralarında at yarışmaları düzenledi. Hiç bir önlem alınmadan kasksız atların üzerine binen yarışmacılar, kıyasıya yarışırken, izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.



Düzenlenen tehlikeli yarışta hiç bir önlem almadan atın üzerine binen Orhan Mermi, yarış esnasında dengesini kaybederek at üzerinden düştü. Yerden kendi imkanlarıyla kalkan şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mermi, ata binmeyi çok sevdiğini Kakava Şenlikleri'nde yarışlara katılarak birinci olmak istediğini söyledi. Mermi, "At güzel koşuyordu ama ben üstünde duramadım, çok hızlıydı ve beni üzerinden attı. Ayağımda acı var, elim kesildi ama korkmuyorum. Olur böyle şeyler. Kakava'da düzenlenecek yarışlara katılmak için ata binmeye devam edeceğim ve yarışla katılacağım" dedi.



Edirne Belediyesi'nin Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri haftasında düzenlediği at yarışlarına katılıp dereceye girenlere yarım ve çeyrek altın ile yarışa katılan her at sahibine de ikişer balya saman veriyor.