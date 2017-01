Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Microsoft, web tarayıcısı Edge'i sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyor. Firma son olarak uBlock Origin eklentisini tarayıcıya getirmiş, Google'ın açık kaynak kodlu Brotli sıkıştırma algoritmasın desteklemeye başlamıştı. Ancak Microsoft, Twitter'da paylaştığı yanlış bir iddia ile "tarayıcı savaşlarını" yanlışlıkla başlatmış olabilir.



Firmanın 29 Aralık 2016'da resmi @MicrosoftEdge hesabından paylaştığı, şu an erişilemeyen Tweet'te şunlar yazıyordu:



"Sadece gezinmeyin. Sık kullandığınız sitelere hızla ulaşın. Sekmeleri sabitleyip önizlemenize izin veren tek web tarayıcısı."



Paylaşımın sonrasında Twitter'da tartışmalar başlarken Opera, Microsoft'un iddiasına göre iğneleyici tarzda bir Tweet'le cevap verdi:



"@MicrosoftEdge Ne rastlantı ama! Biz de bunu tek yapan tarayıcıyız : P







@MicrosoftEdge What a coincidence!"We are also the only browser to do this ??



— Opera (@opera) 30 Aralık 2016



Vivaldi browser çok geçmeden tartışmaya katıldı ve Microsoft Edge'e 'kulübe hoş geldin' dedi:



"@MicrosoftEdge Kulübe hoş geldin - biz trendleri belirliyoruz : ) @opera @brave"







.@MicrosoftEdge Welcome to the club - shows we set trends"@opera @brave



— Vivaldi Browser (@vivaldibrowser) 30 Aralık 2016



İlginç bir detay, rakiplerden Microsoft'a gelen bu cevabın bir ilk olmaması. Birkaç ay önce Opera ve Microsoft, tarayıcılarının sağladığı pil ömrüyle ilgili bir çatışma yaşamışlardı. Firmaların bu şekilde sağlıklı bir rekabet içinde olması, yeni işlevlere aç olan biz kullanıcılar için aslında oldukça iyi.