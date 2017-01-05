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Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Edge için "sekmeleri sabitleyebildiğiniz tek tarayıcı" diyen Microsoft'a, iki önemli rakibinden güldüren cevaplar geldi!

Edge İddiasına 2 Cevap Birden Geldi!

Microsoft, web tarayıcısı Edge'i sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyor. Firma son olarak uBlock Origin eklentisini tarayıcıya getirmiş, Google'ın açık kaynak kodlu Brotli sıkıştırma algoritmasın desteklemeye başlamıştı. Ancak Microsoft, Twitter'da paylaştığı yanlış bir iddia ile "tarayıcı savaşlarını" yanlışlıkla başlatmış olabilir.

Firmanın 29 Aralık 2016'da resmi @MicrosoftEdge hesabından paylaştığı, şu an erişilemeyen Tweet'te şunlar yazıyordu:

"Sadece gezinmeyin. Sık kullandığınız sitelere hızla ulaşın. Sekmeleri sabitleyip önizlemenize izin veren tek web tarayıcısı."

Paylaşımın sonrasında Twitter'da tartışmalar başlarken Opera, Microsoft'un iddiasına göre iğneleyici tarzda bir Tweet'le cevap verdi:

"@MicrosoftEdge Ne rastlantı ama! Biz de bunu tek yapan tarayıcıyız : P

Kaynak: Chip.com.tr

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