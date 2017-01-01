Edge Eklentilerini Doğruladı Mı?

Microsoft, web tarayıcısı Edge'e eklenti desteği geleceğini duyurduğunda Windows Phone kullanıcıları aynı yeteneği telefonda da görmeyi ummaya başlamışlardı. Firmanın herkese açık yol haritası, Mayıs ayında bunun gerçek olacağını söylemiş ancak kısa süre sonra kaldırılmıştı.



Şimdi ise Windows France'ın paylaştığı bir tweet, dedikoduların tekrar çıkmasına neden oldu. Tweet, şunları diyor: "#MicrosoftEdge eklentilerinin #Windows Mobile için de sunulduğunu biliyor muydunuz?"



Tweet, tahmin edeceğiniz üzere kısa süre sonra silindi. Elbette Microsoft, böyle bir işlev üzerinde çalışıyorsa, onu daha vurgulu biçimde tanıtmak istiyor olabilir.



Bunun yanı sıra yanlışlıkla sızan bilgiler konusunda sosyal ağ hesaplarının güvenilir olduğunu söylemek zor. Tweet, Mayıs'ta yayınlanan bir MSN France gönderisine bağlantı veriyor. MSN France ise söz konusu makaleyi yine Fransızca bir site olan WindowsGenerations'tan alıp tekrar yayınlamış görünüyor. Kısacası tweet'ten Microsoft'un bir şeyleri doğruladığını çıkarmak doğru değil.



Windows 10 yol haritası, Edge eklentilerinin telefonlara gelip gelmeyeceğiyle ilgili hala bir şey söylemiyor. Ancak sayfa, geliştirme aşamasında sadece üç işlev gösteriyor, dolayısıyla terkedilmiş gibi görünüyor.