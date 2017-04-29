Edepsiz Komedi

Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşuyor.

Edepsiz Komedi

Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşuyor.

Metin Zakoğlu'ndan cinselleşeyemen ülkenin insanları ve durumları üzerine edepsiz bir komedi.

Zakoğlu hikayelerinde kadın erkek ilişkilerinde erkeğin tarafı ile kadının tarafını şaşırtıcı bir şekilde gösterirken,sizleri nefes almadan gülmeye zorluyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun

Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6

Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Edepsiz Komedi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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