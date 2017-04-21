Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşuyor.



Metin Zakoğlu'ndan cinselleşeyemen ülkenin insanları ve durumları üzerine edepsiz bir komedi.



Zakoğlu hikayelerinde kadın erkek ilişkilerinde erkeğin tarafı ile kadının tarafını şaşırtıcı bir şekilde gösterirken,sizleri nefes almadan gülmeye zorluyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun



Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Edepsiz Komedi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır