Edepsiz Komedi
Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşuyor.
Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşuyor.
Metin Zakoğlu'ndan cinselleşeyemen ülkenin insanları ve durumları üzerine edepsiz bir komedi.
Zakoğlu hikayelerinde kadın erkek ilişkilerinde erkeğin tarafı ile kadının tarafını şaşırtıcı bir şekilde gösterirken,sizleri nefes almadan gülmeye zorluyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun
Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6
Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Edepsiz Komedi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io