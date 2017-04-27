Kürşat Başar, "Edebiyattan Müziğe" adlı son projesiyle, 27 Nisan'da sizlerle...



Bir yazar. Bir müzisyen. Bir felsefeci. 30 yılı bulan bir gazetecilik, radyoculuk, televizyonculuk serüveni...



Kürşat Başar, "Edebiyattan Müziğe" adlı son projesinde bize kitaplarla kurduğu gizemli kulübesinden sahne performanslarına uzanan kimi zaman komik kimi zaman hüzünlü bir hikaye anlatıyor.



2012'de kurduğu Kürşat Başar Orkestrasıyla, kendi kişisel tarihiyle hepimizin geçmişinden bugününe uzanan unutulmaz şarkılardan oluşan bir repertuvar sunuyor.Öykülerle şarkıların biraraya geldiği bu gösteri, sizi zaman ve mekanda olağanüstü bir yolculuğa davet ediyor.



Bu yolculukta Kürşat Başar'a Türkiye'de ve yurt dışında başarılı performanlarıyla tanınan solist Seran Bilgi, dünyaca ünlü devlet sanatcımız piyanist Burçin Büke ile bas gitarda Elcil Gürel Göçtü ve davulda İzzet Hiçkalmaz eşlik ediyor.



Detaylar :



İl : Muğla



İlce : Bodrum



Mekan : Bodrum Bld. Nurol Kültür M.



Mekan Adresi : Emin Anter Bulvarı – Kıbrıs Şehitleri Cad. 48400



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Edebiyattan Müziğe Kürşat Başar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır