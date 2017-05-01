Edebiyat Günleri Sona Erdi

Darbelerin edebiyata, kültür, sanat ve hayata etkilerinin konuşulduğu oturumların yanı sıra, şairler okullarda liseli edebiyatseverlerle buluştu. Etkinlik bünyesinde Cahit Koytak, Hüseyin Atlansoy, Mehmet Solak gibi isimlerin katıldığı şiir akşamı düzenlendi. Bu yılki teması "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbe Edebiyatı" olan etkinlik, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kapanış gecesinde Cahit Koytak "Süleyman Çelebi Edebiyat Ödülüne", Kurtuluş Kayalı "Lamii Çelebi Edebiyat Ödülüne" ve Turan Karataş "Mehmet Şemsettin Ulusoy Edebiyat Ödülüne" layık görüldü.

Prof. Dr. Mustafa Kara'ya ait "1999'a Kadar 99 Edebiyat Dergisi 1.Sayı Sergisi" açılışı ve "Darbeler Belgeseli" ile başlayan 16.Bursa Edebiyat Günleri, ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun muhteşem konseri ile sona erdi.