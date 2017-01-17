Edebali İle El Ele

Yıldırım Belediyesi, 'İdeal Şehir Yıldırım' hedefini gerçekleştirmek için ilçe sakinlerini ziyaret ederek, görüş, öneri ve taleplerini alıyor. Bu kapsamda, Yıldırım Belediyesi Saha Araştırma Ekibi, 2016'da 65 mahallede 24 bin 638 haneye ulaştı. Yıldırım Belediyesi ekipleri aynı zamanda Tayyareci Mehmet Ali, Çiçek, Selçukbey, Yeşil, Prof. Tezok, Beyazıt, Eğitim, Eflak, Karlıdağ, Uzun, Erikli caddeleri ve Kasım Önadım Bulvarı'nda da toplam bin 689 esnafı iş yerinde ziyaret etti. Ekipler, Yıldırım Belediyesi'nin yaptığı tüm hizmetlerin yer aldığı mülakat formunu ilçe sakinlerinin bilgisine sunuyor.

SORUNLARA ANINDA ÇÖZÜM

Vatandaşların talepleri doğrultusunda tespit edilen sorunlar üç aşamalı olarak çözüme kavuşturuluyor. Mobil ekipler aracılığıyla müdahale edilen sorunlar anında gideriliyor. Orta vadeli çalışma gerektiren sorunlar ise ilgili birimlere rapor edilerek 3 gün içerisinde çözülüyor. Daha uzun vadeli çalışma gerektiren talepler ise ilgili müdürlüklere aktarılarak takibi sağlanıyor. Yıldırımlıların ayağına hizmeti götüren projenin hedefi doğrultusunda 'Başkan Edebali'nin çözmesini istediğiniz en önemli sorun ne?' sorusunun da yöneltildiği çalışmalarda alınan cevaplar, hizmete geçirilecek projelerin yol haritasını belirliyor. Ziyaret edilen evde yaşayan bireylerle yüz yüze görüşen ekipler, hanenin demografik yapısını da ortaya çıkartarak raporluyor.

'YÖNETİM DEĞİL YÖNETİŞİM'

Bu veriler ışığında vatandaşların evine konuk olarak istek ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçedeki 42 mahallede 213 ev ziyareti gerçekleştirerek Yıldırım'da yapılan altyapı çalışmaları, kentsel dönüşüme bağlı fiziki ve sosyal projeler hakkında ilçe sakinlerini bilgilendirdi. Yıldırım ile ilgili alınan her kararda 'ortak akıl' ile hareket ederek çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bizim hizmet anlayışımızda buyurgan bir yapı arz eden 'yönetim' ifadesinden ziyade, toplumun tüm kesimlerinin aktif bir şekilde dahil olduğu, ortak akılı temel alan 'yönetişim' kavramını esas alıyoruz. Sorunlara çözüm getirirken hemşehrilerimizin yönetim mekanizması içerisinde yer almaları önceliğimizi oluşturuyor. Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun tüm kesimleriyle yakın temas sağlıyoruz" diye konuştu.

'700 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Yıldırım'da çalınmadık tek bir kapı, görüşülmedik tek bir kişi bırakmadan görüş, öneri ve talepleri alarak bir yol haritası belirlemek istediklerini dile getiren Başkan Edebali, "Yıldırım'ın 700 bine aşkın nüfusuyla büyük bir aile. Bizi ayakta tutan en büyük unsur güçlü aile bağları ve komşuluk ilişkileridir. Toplum olarak içinden geçtiğimiz süreçte en fazla ihtiyacımız olan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularımızı pekiştirmek. Bizi güçlü kılan bu hasletlerimizi yaşatmak ve geliştirmek adına sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

