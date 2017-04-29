Edeb-i Hayat Sınavı Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Edeb-i Hayat Okumaları sınavı bütün okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edeb-i Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesinin sınavı yapıldı. 7 bin 885 öğrencinin başvuru yaparak sınava gireceği projenin sınavı, 12 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Saat 10: 00 'da başlayan sınav 12: 00 'da sona erdi. Sınava katılan öğrencilere 120 soru soruldu. 5 Mayıs'ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs tarihinde 9. Kitap Fuarında ödül töreni yapılacak.



Dereceye giren yarışma birincisi öğrenciye teşvik amacıyla 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ödülü verilecek. Yarışmanın dördüncüsü öğrenciye Sait Faik Abasıyanık Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), beşinciye Ömer Seyfettin Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), altıncı ve yedinciye Cahit Zarifoğlu Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), sekizinciye Sebahattin Ali Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), dokuzuncuya Cemal Şakar Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın), onuncuya ise Cihan Aktaş Jüri Özel Ödülü (1 Çeyrek Altın) ödülleri verilecek. Dereceye giren öğrencinin danışman öğretmelerine de aynı ödüller verilecek. Dereceye giren öğrencinin okuluna ise birinci, ikinci ve üçüncüye Katılım Belgesi + Mustafa Kutlu Kitap Seti + Bilgisayar diğer dereceye giren okullara ise kitap seti ödülü verilecek. - KOCAELİ