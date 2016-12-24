Eda Uyman "Hayaller ve Hayatlar" ismini verdiği ve yeni resimlerinin yer aldığı yılın son sergisini sanatseverleri ile Hd Art Shop & Gallery de paylaşıyor...



Sürekli Art Shop niteliğinde birçok sanatçının eserlerini de sergilediği galerinin bu ayın son konuğu olarak yeni yıla merhaba diyecek olan sergide, sanatçının özgün çizgileri ile hüzün ve tebessümü bir arada renklerin büyülü dünyasında yakalayacaksınız.



EDA UYMAN -Hayaller & Hayatlar Resim sergisi



Açılış ve Kokteyl: 24 aralık 2016 saat 16-20: 00 arası



Sergi Tarihleri : 24 Aralık 2016 - 05 Ocak 2017



Yer: HD Art Shop & Gallery



Adres: Rasimpasa Mah.Yavuztürk Cd.Beycigim Sk.No 3A Kadiköy/ istanbul



Tel: 0216 450 35 85 / 0532 794 51 40