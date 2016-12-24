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Eda Uyman -Hayaller & Hayatlar Resim Sergisi

Eda Uyman -Hayaller & Hayatlar Resim Sergisi

Eda Uyman "Hayaller ve Hayatlar" ismini verdiği ve yeni resimlerinin yer aldığı yılın son sergisini sanatseverleri ile Hd Art Shop & Gallery de paylaşıyor.

Eda Uyman -Hayaller & Hayatlar Resim Sergisi

Eda Uyman "Hayaller ve Hayatlar" ismini verdiği ve yeni resimlerinin yer aldığı yılın son sergisini  sanatseverleri ile Hd Art Shop & Gallery de paylaşıyor...

Sürekli Art Shop  niteliğinde birçok sanatçının eserlerini de sergilediği galerinin bu ayın son konuğu olarak yeni yıla merhaba diyecek olan sergide, sanatçının özgün çizgileri ile hüzün ve tebessümü bir arada renklerin büyülü dünyasında yakalayacaksınız.

EDA UYMAN  -Hayaller & Hayatlar Resim sergisi

Açılış ve Kokteyl:  24 aralık 2016 saat 16-20: 00 arası

Sergi  Tarihleri : 24 Aralık 2016 - 05 Ocak 2017

Yer: HD Art Shop & Gallery 

Adres: Rasimpasa Mah.Yavuztürk Cd.Beycigim Sk.No 3A Kadiköy/ istanbul 

Tel:  0216 450 35 85 / 0532 794 51 40

Kaynak: Etkinlik.io

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