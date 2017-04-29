Eda Taşpınar, Kıyafetlerini Bağış Kapsamında Satışa Çıkardı

Eda Taşpınar; bohem ve özgün tarzını yansıtan elbise ve aksesuarlarının satışından elde ettiği gelirini Mutlu Dönüşüm Fonu'na bağışlayacak.

Mutlu Dönüşüm Fonu; her bir kıyafet satışının, istenen tutarının seçilen derneğe bağışlandığı Dolap Uygulaması tarafından sunulan özel bir sosyal sorumluluk projesi. Eda Taşpınar, Mutlu Dönüşüm Hareketi'ne de katkıda bulunarak her satışın bir bağışa dönüşmesini sağlıyor.

EDA TAŞPINAR'IN DOLABININ ÖNE ÇIKAN TRENDLERİ İSE ŞÖYLE;









