Eda Taşpınar Boks Sorasında Çekildiği Fotoğrafını Instagram'da Paylaştı

Fiziğiyle görenleri mest eden sosyetik güzel Eda Taşpınar, güzelliğini neye borçlu olduğunu yaptığı bir paylaşımla açık etti.

"FENA HIRPALANDIM"

Moda ikonu Eda Taşpınar boks antrenmanı sonrası çekilmiş bir kareyi instagram'da yayımladı. Sosyatik güzel paylaşımına "Hafif dayak sonrası arkasından pis pis bakarken. Fena hırpalandım" notunu düştü.

İşte Eda Taşpınar'ın paylaşımı:

