Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 29 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...



"Renkli Şeyler" adlı ilk albümlerini 2014 yılında yayınlayan ve ikinci albümleri "İstanbul Beyrut Paris"i yayınlayan Eski Bando'yu 2008'de Güney Marlen'le birlikte kuran eşsiz sesli solist Eda Baba, şimdiye kadarki yüzlerce Eski Bando konserinin ardından bu sefer de özel bir projeyle sahnede...



Son zamanlarda Youtube'da yayımladığı akustik şarkı yorumlarını seslendireceği akustik konserle Eda Baba, 29 Nisan Cumartesi BKM Mutfak Sahne dinleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Solist: Eda Baba



Akustik Gitar: Şansal Aktaş



Klasik Gitar: Ongun Ülker



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Eda Baba



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır