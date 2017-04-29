Eda Baba
Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 29 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de.
Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 29 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...
"Renkli Şeyler" adlı ilk albümlerini 2014 yılında yayınlayan ve ikinci albümleri "İstanbul Beyrut Paris"i yayınlayan Eski Bando'yu 2008'de Güney Marlen'le birlikte kuran eşsiz sesli solist Eda Baba, şimdiye kadarki yüzlerce Eski Bando konserinin ardından bu sefer de özel bir projeyle sahnede...
Son zamanlarda Youtube'da yayımladığı akustik şarkı yorumlarını seslendireceği akustik konserle Eda Baba, 29 Nisan Cumartesi BKM Mutfak Sahne dinleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Solist: Eda Baba
Akustik Gitar: Şansal Aktaş
Klasik Gitar: Ongun Ülker
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Eda Baba
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır