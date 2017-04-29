Eda Baba

Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 29 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de.

Eda Baba

Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 29 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de...

"Renkli Şeyler" adlı ilk albümlerini 2014 yılında yayınlayan ve ikinci albümleri "İstanbul Beyrut Paris"i yayınlayan Eski Bando'yu 2008'de Güney Marlen'le birlikte kuran eşsiz sesli solist Eda Baba, şimdiye kadarki yüzlerce Eski Bando konserinin ardından bu sefer de özel bir projeyle sahnede...

Son zamanlarda Youtube'da yayımladığı akustik şarkı yorumlarını seslendireceği akustik konserle Eda Baba, 29 Nisan Cumartesi BKM Mutfak Sahne dinleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Solist: Eda Baba

Akustik Gitar: Şansal Aktaş

Klasik Gitar: Ongun Ülker

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Eda Baba

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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