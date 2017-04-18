Eczanede Oturanlara Tekerlek Çarptı

Adana'da seyir halindeki otomobilden fırlayan tekerlek, bir eczanenin kapısından girerek oturan 2 kişiye çarptı. Eczane sahibi Abdulkadir Erdeve, "Biz eczaneyiz. Hasta bekliyorduk. Tekerlek geldi. Şaşkınız" dedi.



Olay, geçtiğimiz 15 Nisan Cuma günü Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'da bulunan Özerdeve Eczanesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir otomobilin sağ arka tekeri koptu. Savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki eczanenin kapısından içeri girerek iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve'yi ziyaret eden İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.



Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilden kopan sağ arka teker ağaca çarparak kapıdan girip masada oturanlara çarpması yer alıyor. Öte yandan, kameralarda iş yerine bebek arabalı bir kadının girdiği fakat masaya uzak olduğu görülüyor.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, arkadaşlarıyla görüşme yaptıkları anda tekerleğin içeri girmesine şaşkın olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızla iş konuşuyorduk. Bir anda lastiğin içeriye girip bizi ziyaret ettiğini gördük. Şok olduk. Ani bir şekilde burada oturan arkadaşın kafasına değdi. Ondan sonra karşısında ki arkadaşımızın yüzüne çarptı. Bir anda lastikle karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Hasta beklerken tekerlik geldi. Buraya bugün tekerlek giriyorsa yarın kamyonda girer. Sürücüden şikayetçi olmadık. Bizim kapımız otomatik havanın ısınmasıyla otomatik olmaktan çıkardık. Ogün içerisinde açıktı kapı. Araca çarpmasa bizi bitirecekti" dedi.



(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya/İHA)