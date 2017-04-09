Eczacılık Sektörünün Dönüşüme İhtiyacı Var'

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczacılık sektörünün sıkıntılarından ve eczacılık sektörünün neden bir dönüşüme ihtiyacı olduğundan bahsetti.



Eczanelerin ilaç fiyatlarındaki düşüşe mukabil çok ciddi bir karlılık sorunları olduğuna da değinen Küçükkoyuncu, "İlaç fiyatlarındaki düşüş aslında mutlak karlarında bir düşüşe sebep oldu. Maliyetlerin giderek arttığı bir dönemde bu çok ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Gelecekte devletin sağlık politikasında ve ilaç üzerindeki fiyat baskısının devam edeceğini düşünürsek; eczaneler dönüşmediği, ilaç dışında farklı hizmetlere girmediği takdirde ve farklı ürünleri portföylerine katmadıkları takdirde zorlanacakları ve ticari olarak zor duruma düşecekleri bir gerçek. Dünyanın birçok yerinde böyle olmuş. Bu sebepten ötürü eczanelerin bir dönüşüme; tedarik etme sürecinden uzun vadeli sadakat yaratmaya tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yaşayabileceği bir forma dönüşmesine ihtiyaç var. İlaç dışında; besin destekli ürünler, reçetesiz birtakım ürünler, medikal ortopedik ürünleri, kozmetik ürünler ve bazı kişisel bakım ürünlerine yatırım yapmaya ihtiyaçları var." diyerek açıklamalarına devam etti.



SEKTÖR İÇİN YENİ BİR MODEL SUNUYORUZ



Eczacılık sektörünün gelecekte yeni bir modele ihtiyaç duyduğuna değinen Küçükkoyuncu, "Geliştirdiğimiz modelin sunuş biçimleri yapı olarak farklı. İlaçlar gibi değil. Gelen reçete ile ilacın verilmesi gibi bir modelde işlemiyor. Her sektörde yaşanan değişimler akabinde, eczacılık sektörünün de tüketicilerin ihtiyaçlarını uyandırmak, ortaya çıkarmak ve müşterisini iyi hissettirmeye ihtiyacı var. Fakat halihazırdaki eczacılık sektörünün bunu yapabilecek bir formasyonları yok. En zorlandıkları konu aslında mağazacılık dediğimiz bir eczanenin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmamaları ve bu konuda destek alma ihtiyaçları olması. Biz tüm bu sorunların çözümü için tüketiciye danışmanlık yapabilecek yeni bir model sunuyoruz. Bu yeni model; alt yapısının kurulması, medikal bilgi, iletişim becerisi gibi konularda iyi olması gerekiyor. Aynı zamanda eczanenin arka tarafındaki işletme yönetimi; stok yönetimi, karlık yönetimi, finans yönetimi, nakit akışı gibi konularda da eksik olduğunu biliyoruz. Bu konularda da çok daha iyi yönetilen eczanelere ihtiyacımız var." dedi.