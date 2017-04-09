Eczacılık Sektörü İçin 2017 Tahminleri

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczacılık sektöründe 2017 yılı için olası tahminlerde bulundu.



Bütün sektörlerde olduğu gibi eczane kanalında da zor bir dönemden geçtiğini belirten Küçükkoyuncu "Tüketici alışverişlerinin daha ksıtlanmaya başladığı bir dönem bu. Bu da bir fırsat; yatırım yapan ve gerçekten işine özen gösteren, tüketicinin ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak aktiviteler düzenleyen mağazacılık sistemi yine kazanıyor olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde eczacıların bir araya gelerek hareket etmesi gerektiği ortaya çıktı." diyerek konuşmasına devam etti.



2017 ilaç fiyatlarında bir miktar düzenleme olduğuna dikkat çeken Küçükkoyuncu, "Bu bir rahatlama getirdi ama önümüzdeki dönemlerde birçok maliyet artışının sisteme yansıyacağını görüyoruz. Bu da maliyetleri daha da yukarı çekiyor olacak ve karlılık problemi devam ediyor olacak."dedi.



"ECZACILIK SEKTÖRÜ KOZMETİK VE SAĞLIK ANLAMINDA BÜYÜDÜ"



Aslında sektörün kozmetik ve sağlık anlamında büyüdüğünü söyleyen Küçükkoyuncu, "Türkiye'deki genel konjonktürün aksine kozmetik ve sağlık alanı, ticaretin çok hızlı küçüldüğü bir alan değil. Dolayısıyla eczaneler bundan çok daha minimum bir şekilde etkilenerek ilerleyecektir. Çok yeni teknolojiler, yeni yazılımlar, yeni raporlama sistemleri oluşuyor ve yeni ürünler geliyor. Reçetesiz ilaç pazarında besin destekli ve kişisel bakım ürünlerinde çok iyi ürün lansmanları oluyor. Yani sektörde çok önemli bir yatırım var." dedi.