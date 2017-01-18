Eczacılar, Işık Ağabeylerini Andı

EDAK Ecza Kooperatifi'nin kurucularından Eczacı Nur Işık Boyacıgiller, ölümünün 17. yılında geniş katılımlı bir törenle anıldı.



Eczacı Nur Işık Boyacıgiller, ölümünün 17. yılında EDAK Ecza Kooperatifi tarafından düzenlenen törenle anıldı. İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma törenine; eczacı meslek örgütlerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ilaç sektörünün yöneticileri, eczacılar, eczacılık öğrencileri, EDAK çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. 30 Aralık 1999'da hayatını kaybeden EDAK kurucularından ve Çağdaş Eczacılık Hareketi'nin önderi Eczacı Nur Işık Boyacıgiller'i anma etkinliğinde, EDAK Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Yaklav bir konuşma yaptı. Yaklav, Işık Boyacıgiller'in vizyonerliği ile hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, "EDAK olarak 2017 yılı belirsizliklerle dolu olsa da biz büyük bir merhaleyi atlattık. 2017 tırmanış yılımız olacak. Kendimize de, sizlere de güveniyorum. Sizlerle güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.



"Işığı yolumuzu aydınlatıyor"



Bu sene EDAK'ın 38'inci yılını kutlamaya hazırlandıklarını belirten Yaklav, şunları söyledi: "Işık Boyacıgiller'i kaybedeli tam 17 yıl oldu. EDAK'ı bize bırakıp gidişini dün gibi hatırlıyorum. Bir dostun ardından duygularınız düşünceleriniz kolay kolay dökülüvermez hemen. Hele ki, o dostunuz Işık'sa. Işık; bir entelektüeldi, hayat doluydu, üretkendi. Eczacılık mesleğinde de kendi dünya görüşünde olduğu gibi halkın çıkarları ile birlikte mesleğinin de çıkarlarını gözeterek, ülkenin ekonomik ve sosyal çıkarlarına hizmet etmiş ve bu konularda katkı koymuştur. Işık merak etmesin, biz sağ olduğumuz sürece onun bayrağı hiç bir zaman yere düşmeyecek. Gelecek kuşak arkadaşlarımızın da EDAK'a bakışını ve sahiplenmesini gördükçe biz de haz alıyoruz, keyifleniyoruz. Işığı yolumuzu aydınlatıyor."



DEVA'dan sahne gösterisi



Anma etkinliğinde, tamamı EDAK ortağı eczacı ve çalışanları ile Ege Üniversitesi eczacılık fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan "DEVA" da sahne gösterisini sundu. Eski çağın Hipokrates'den sonra en büyük tıp hekimi ve 'eczacılığın babası' olarak bilinen Galen'in hayatından esinlenilen DEVA, geçmişten günümüze eczacılığı barkovizyon desteğiyle sunarak, dans, ritm ve müzikle aktaran 90 dakikalık eşsiz bir kurgudan oluştu.



EDAK hakkında



EDAK Ecza Kooperatifi 1979 yılında İzmir'de kuruldu. Bugün Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 29 il ve 383 ilçeye 17 şube, 4 bin 649 ortak eczacısı ve 700 çalışanıyla hizmet veren EDAK, Türkiye'nin en büyük ecza kooperatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye'de 'Çevre Beratı'na sahip olan 17. kurum olan EDAK, ayrıca Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (KİS) dünyada imzalayan sayılı kurumlar arasında yer alıyor. - İZMİR