Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde Yangın
Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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